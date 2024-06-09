الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباريات دوري سوبر السلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من نهائي دوري سوبر كرة السلة، والذي يقام بنظام "Best Of 5".

وتقدم المارد الأحمر في كل أشواط المباراة، حيث انتهى الربع الأول 26-14، والثاني 47-32، والثالث 68-54، والرابع الأخير 83-79.

وتمكن الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في اللقاء الأول على حساب الأهلي بنتيجة 71-69.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية على حساب الزمالك، عقب الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 79-60، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 76-71، واللقاء الثالث بنتيجة 83- 80.

وعلى الجانب الآخر، فاز الاتحاد على سبورتنج في نصف النهائي، بعد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 89-75، وفي المباراة الثانية 68-63، والمباراة الثالثة 88-78.

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