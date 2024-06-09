شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبحث عن الفوز الثانى تاريخيا على الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لتحقيق الفوز الثانى تاريخيا على الزمالك، فى المباراة المقرر لها 14 يونيو الجارى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر من دورى nile.

وتعد مباراة الزمالك القادمة هى الثالثة لأيمن الرمادى أمام الأبيض، حيث سبق أن واجه الزمالك مرتين عندما كان مدربا لفريق أسوان، حقق فوزا بهدفين مقابل هدف، وتعرض لهزيمة بهدف نظيف.

كما يبحث فريق سيراميكا عن تحقيق الفوز الأول تاريخيا أمام الزمالك، حيث لم يسبق لفريق سيراميكا أن حقق نتيجة إيجابية في تاريخه، حيث واجه الزمالك في 7 مباريات سابقة انتهت جميعا بالهزيمة، سجل خلالها 4 أهداف فقط واستقبل 14 هدفا، ويأمل في كسر هذه العقدة خلال مباراتى الدورى المقرر لها 14 و29 يونيو الجارى.

واستغل أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف، من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث والتقدم فى جدول الدورى.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.