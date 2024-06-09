شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى ثانى جولات نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة السلة بنادي الأهلى الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 83– 79 فى المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، والتي جمعتهما مساء الأحد على صالة استاد القاهرة الدولى، ليبقي الفريق الأحمر على فرصه في الحفاظ على اللقب المتوج به في النسخة الماضية، بعدما خسر المباراة الأولى في سلسلة نهائي دوري سوبر السلة من زعيم الثغر.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلى بنتيجة 71 – 69 فى المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، والتي جمعتهما مساء الجمعة على صالة استاد القاهرة الدولى.

وكان فريق الأهلي لكرة السلة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على فريق الزمالك، فيما وصل الاتحاد السكندري إلى النهائي على حساب سبورتنج.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى الفريقان 4 مباريات والفريق الفائز فى 3 مواجهات يكون هو بطل النسخة الجارية من البطولة، وحال تعادل الفريقان يتم اللجوء إلى مباراة خامسة.

وكان اتحاد السلة قد وافق على إقامة المباريات بحكام أجانب بناء على طلب الناديين، على أن تتحمل الأندية تكاليف استقدام الحكام.