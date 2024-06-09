شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر من بروكسى بثلاثية وديا استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، أمام بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة إنبى المقرر لها 14 يونيو المقبل فى الدورى.

سجل هدف فريق الإسماعيلى الوحيد أحمد محسن، بينما جاءت ثلاثية بروكسى عن طريق مدحت فقوسة وحسام بركات وميسى، فى المباراة الذى اشرك خلالها إيهاب جلال مجموعة من الناشئين واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان عليهم.



وكان الإسماعيلى قد خسر فى أولى المباريات الودية أمام المريخ السودانى بهدف نظيف، وتتبقى له مباراة أمام فريق زد يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنبى.



ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.