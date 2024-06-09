ألكاراس يطارد أساطير التنس وينتزع عرش "رولان غاروس"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: توج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثًا عالميًا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما قلب تخلفه امام الالماني ألكسندر زفيريف الرابع بمجموعتين لواحدة الى فوز 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في المباراة النهائية الاحد في 4 ساعات و19 دقيقة.

وهو اللقب الثالث في الغراند سلام لألكاراس (21 عامًا) الذي سيرتقي الى المركز الثاني عالميا على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب المنسحب من ربع النهائي بسبب الاصابة، غدا الاثنين في التصنيف العالمي، وبات أصغر لاعب يفوز ببطولات كبرى على ثلاث أرضيات مختلفة بعد فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023.

ويمبلدون في الطريق

وجاء تتويج ألكاراس الذي سيدخل الى بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل باحثًا عن إكمال سلسلة بطولاته الكبرى وإحراز الرابعة والأخيرة التي تنقص سجلاته، قبل ثلاثة أسابيع عن ويمبلدون حيث سيدافع عن لقب الموسم الماضي.

في المقابل، سيواصل زفيريف الذي دخل اللقاء بالتزامن مع التوصل الى تسوية قضائية قبل يومين بعد القضية التي أثيرت ضده حيال مزاعم باعتدائه على صديقته السابقة، البحث عن باكورة ألقابه في الغراند سلام بعد ان خسر النهائي الثاني في مسيرته الاحترافية بعد الاول في فلاشينغ ميدوز عندما خسر امام امام النمسوي دومينيك تيم عام 2020، حين أهدر تقدما بمجموعتين نظيفتين.

5-5 .. مواجهات الألماني والاسباني

وكان زفيريف يمني النفس أخيرًا بفك عقدته، حيث خسر ايضا ست مواجهات في الدور نصف النهائي للبطولات الكبرى، غير أنّ ألكاراس كان ندا صعب المنال، فتمكن الأخير من معادلة المواجهات المباشرة بينهما 5-5.

واستهل الكاراس المباراة بافضل طريقة ممكنة كاسرا ارسال الالماني في الشوط الاول، بيد أن الأخير رد التحية مباشرة مدركا التعادل 1-1، قبل أن يفعلها الاسباني للمرة الثانية في الشوط الخامس ويتقدم 3-2 وللمرة الثالثة في الشوط التاسع منهيا المجموعة في صالحه 6-3 في 46 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الرابع 2-2 قبل ان يتمكن زفيريف من كسر ارسال الكاراس مرتين متتاليتين في الشوطين الخامس والسابع فتخلف 2-5 قبل ان يخسرها 2-6 في 52 دقيقة.

وشهدت بداية المجموعة الثالثة السيناريو ذاته لسابقتها حيث كان التعادل سيد الموقف في الاشواط الاربعة الاولى 2-2 قبل أن يتمكن الاسباني من كسر ارسال الالماني في الشوط السادس ويتقدم 4-2 ثم 5-3 وسنحت له فرصة حسم المجموعة في صالحه والارسال بحوزته في الشوط التاسع لكن زفيريف قلب الطاولة وكسب اربعة اشواط متتالية كاسرا ارسال الاسباني مرتين في الشوطين التاسع والحادي عشر وانهاها في صالحه 7-5 في 65 دقيقة.

كسر إرسال الألماني

واستهل الكاراس المجموعة الرابعة بطريقة مثالية بكسر ارسال الالماني في الشوطين الثاني والرابع فتقدم 4-0 قبل ان ينجح زفيريف في رد التحية في الشوط الخامس مقلصا الفارق الى 1-4.

وطلب الكاراس تدخلا طبيا لعلاج فخذه الايسر، وعاد بقوة كاسرا إرسال الالماني ومتقدما 5-1 ثم انهى المجموعة في صالحه 6-1 في 42 دقيقة.

وتابع ألكاراس أفضليته كسر ارسال زفيريف في الشوطين الثالث والسابع من المجموعة الخامسة الحاسمة وتقدم 5-2 قبل ان يحسمها 6-2 في 54 دقيقة.