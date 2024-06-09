حسام حسن يغيّر طريقة اللعب أمام غينيا بيساو.. تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المنتخب الوطني، نظيره غينيا بيساو فى تمام السابعة مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد "24 سبتمبر"، فى الجولة الرابعة بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

حقق منتخب مصر ، فوزا صعبا على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط،

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إجراء تعديلات على طريقة اللقب الخاصة بالمنتخب في مواجهة غينيا بيساو المقرر لها في السابعة مساء بعد غد الإثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قرر العميد العودة لطريقة لعب 4-3-3 بالاعتماد على أربعة مدافعين بعد عودة محمد حمدي للتشكيل من الإيقاف، في حين يدفع بثلاثة لاعبين في الوسط، على أن يمنح صلاح حرية هجومية على أطراف الملعب عكس الأدوار التي لعبها في مباراة بوركينا فاسو.

وكان حسام حسن قد خاض مواجهة بوركينا فاسو بطريقة 3-5-2، ونجح في مباغتة المنافس بهدفين في أقل من عشر دقائق، قبل أن يعود لتعديل الطريقة في الشوط الثاني.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا :

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور (أحمد سيد زيزو) خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه