شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور خارج التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إراحة إمام عاشور من التشكيل الأساسي للفراعنة أمام غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الإثنين، بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف ومحمد صلاح.