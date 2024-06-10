شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة: منتخب مصر خسر عدم وجود حسام أشرف.. وهدفنا البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الشامى رئيس نادى بلدية المحلة، أن حسام أشرف مهاجم مميز، واستطاع أن يظهر بشكل مميز فى بلدية المحلة، وكنت أتمنى تواجده فى منتخب مصر وخاصة المنتخب الأوليمبى.

وقال مصطفى الشامى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر خسر عدم وجود حسام أشرف، وكنت أتمنى أن يكون فى المنتخب الأوليمبى ودائما عندنا أزمة فى هذا المركز وهو يسير بشكل مميز".

وأضاف رئيس بلدية المحلة: "لن ننظر لأى عروض مقدمة للاعبين إلا فى نهاية الموسم واتفقت مع اللاعبين على ذلك، ولا أمانع رحيل اللاعبين فى نهاية الموسم".

وتابع: "أحمد عبد الرؤوف مستمر فى قيادة بلدية المحلة لنهاية الموسم ولدينا ثقة كبيرة فى قدراته، وأتمنى أن نحافظ على تواجدنا فى الدورى الممتاز، وأن يكون الموسم المقبل يشهد فريقين من المحلة فى الدورى".