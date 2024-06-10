شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: استقرار حسام حسن على إجراء تعديل على خطة منتخب مصر أمام غينيا بيساو وعودة محمد حمدي للمشاركة أساسيا.

الزمالك يستأنف تدريباته برفع الحمل البدنى وجوميز يطلع على تقرير الوديات

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الأبيض بالأمس، بعد خوض مباراة البنك الأهلي الودية الأخيرة في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

حسام حسن يستقر على تعديل طريقة اللعب أمام غينيا بيساو

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إجراء تعديلات على طريقة اللقب الخاصة بالمنتخب في مواجهة غينيا بيساو المقرر لها في السابعة مساء بعد غد الإثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

مران الأهلى.. محاضرة نظرية من كولر.. وتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

محمد حمدى يقترب من العودة لتشكيل منتخب مصر أمام غينيا

يقترب محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، من العودة لتشكيل منتخب مصر الأساسي أمام غينيا بيساو، والمقرر لها السابعة مساء غد الإثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

نوران جوهر تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على نور الشربيني

توجت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

انتهاء جلسة استماع رمضان صبحي أمام لجنة مكافحة المنشطات

انتهت منذ قليل جلسة استماع رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أمام لجنة مكافحة المنشطات، بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق

توج منتخب مصر لسيدات سلاح الشيش فى منافسات الفرق بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للسلاح التي تستضيفها المغرب، وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

تفاصيل إصابة مهاب ياسر فى الزمالك وموقفه من مباراة سيراميكا.. صور

تعرض مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة لكرة القدم بنادى الزمالك بكدمة قوية فى القدم منعته من التواجد فى مباراة البنك الأهلى الودية وأقيمت الجمعة الماضى وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

الأهلي يحدد موعد جلسة تقييم علاج علي معلول بعد جراحة أكيلس

يخضع علي معلول لاعب الأهلي لفحص طبي وجلسة متابعة بعد 21 يوماً لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس مؤخراً بأحد المستشفيات بالقاهرة. وبدأ معلول مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها 20 مايو الماضي عقب إصابته في الدقائق الأولى من مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.