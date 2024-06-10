شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها 14 يونيو الجارى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر من دورى nile.

وعاد سراميكا للتدريبات بعد الإجازة التى حصل عليها اللاعبون من التدريبات بعدما طبق أيمن الرمادى نظام التدريب صباحا ومساء من أجل رفع القدرات البدنية للفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدورى بعد انتهاء التوقف الدولى.

واستغل أيمن أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.

مران سيراميكا



توني



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