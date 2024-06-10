النور يتوج بطلا لكرة اليد الشاطئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات، فريق النور بكأس بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، وذلك بعد فوزه على الابتسام بنتيجة الأشواط (2-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، على شاطئ الرملة البيضاء بجزيرة تاروت.

وجاء تأهل النور للمباراة النهائية بعد فوزه على الحزم بنتيجة (2-0) في لقاء الدور نصف النهائي، بينما تأهل الابتسام بعد تغلبه على الصفا بنتيجة (2-1).

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز الصفا على الحزم بنتيجة (2-0)، ليحصل الصفا على المركز الثالث ويحل الحزم في المركز الرابع.

ويعد هذا اللقب هو الثاني تاريخيا لفريق النور في سجل البطولة مع ختام نسختها الخامسة، حيث انطلقت أول نسخة من البطولة في 2018م، والتي حقق لقبها فريق مضر، فيما حصل النور على اللقب 2019م، بعد ذلك توقفت البطولة لمدة عامين، ثم عاد الصفا وحصل على الكأس مرتين متتاليتين في نسختي 2022م و2023م.