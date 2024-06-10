النور يتوج بطلا لكرة اليد الشاطئية

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وجاء تأهل النور للمباراة النهائية بعد فوزه على الحزم بنتيجة (2-0) في لقاء الدور نصف النهائي، بينما تأهل الابتسام بعد تغلبه على الصفا بنتيجة (2-1).
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز الصفا على الحزم بنتيجة (2-0)، ليحصل الصفا على المركز الثالث ويحل الحزم في المركز الرابع.
ويعد هذا اللقب هو الثاني تاريخيا لفريق النور في سجل البطولة مع ختام نسختها الخامسة، حيث انطلقت أول نسخة من البطولة في 2018م، والتي حقق لقبها فريق مضر، فيما حصل النور على اللقب 2019م، بعد ذلك توقفت البطولة لمدة عامين، ثم عاد الصفا وحصل على الكأس مرتين متتاليتين في نسختي 2022م و2023م.
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