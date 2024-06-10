شكرا لقرائتكم خبر حسام بن سعود يناقش أوضاع أندية الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود على جهود وزارة الرياضة في مجال تطوير المنشآت الرياضية بالمنطقة، وذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الإمارة أمس، مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ووكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية المهندس ثامر باسنبل والوفد المرافق، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان آل شايع.

كما تمت مناقشة أوضاع أندية المنطقة، فيما تم استعراض مشروع تطوير مدينة الملك سعود الرياضية، واستعراض الخطة المستقبلية لتطوير جميع مرافق المدينة الرياضية.

بعد ذلك بحث أمير منطقة الباحة وضع منشأة نادي الحجاز في بلجرشي واستئناف العمل به لإنجاز المشروع، إضافة إلى احتياجات أندية المنطقة لمنشآت حديثة تخدم الرياضة والرياضيين بالمنطقة، مع تفعيل البرامج والفعاليات الرياضية خلال صيف هذا العام.

من جانبه أعرب مساعد وزير الرياضة عن شكره لأمير الباحة على حرصه ومتابعته الدائمة لأعمال ونشاطات وزارة الرياضة بالمنطقة، واهتمام وزير الرياضة وتوجيهاته الدائمة بخدمة المنطقة في جميع المجالات الرياضية.