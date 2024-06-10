حسام بن سعود يناقش أوضاع أندية الباحة

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كما تمت مناقشة أوضاع أندية المنطقة، فيما تم استعراض مشروع تطوير مدينة الملك سعود الرياضية، واستعراض الخطة المستقبلية لتطوير جميع مرافق المدينة الرياضية.
بعد ذلك بحث أمير منطقة الباحة وضع منشأة نادي الحجاز في بلجرشي واستئناف العمل به لإنجاز المشروع، إضافة إلى احتياجات أندية المنطقة لمنشآت حديثة تخدم الرياضة والرياضيين بالمنطقة، مع تفعيل البرامج والفعاليات الرياضية خلال صيف هذا العام.
من جانبه أعرب مساعد وزير الرياضة عن شكره لأمير الباحة على حرصه ومتابعته الدائمة لأعمال ونشاطات وزارة الرياضة بالمنطقة، واهتمام وزير الرياضة وتوجيهاته الدائمة بخدمة المنطقة في جميع المجالات الرياضية.
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