كوناتي يفاجئ الاهلي قبل الانضمام إليه

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال محمد كوناتي مهاجم فريق جروزني الروسي ومنتخب بوركينا فاسو، إلى النادي الاهلي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “كوناتي وافق على تخفيض مطالبه المادية من أجل ارتداء فانلة النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وأضاف فاروق: “تمسك محمد كوناتي مهاجم الفريق الروسي بالحصول على 2 مليون دولار في بداية مفاوضات النادي الأهلي لاقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف القادم على حساب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء”.

وأكد أن اللاعب البوركيني رحب بتخفيض قيمة عقده السنوي مع الأهلي إلى مليون ونصف دولار للموافقة على اتمام الصفقة بشكل رسمي ويسعى النادي الأحمر خلال الأيام القادمة لتقليل المقابل المادي على قدر المستطاع.

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ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة، خاصة بعد الاستقرار على رحيل موديست في الميركاتو الصيفي.