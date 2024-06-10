صالة حسن مصطفى تتحول إلى سنتر دروس خصوصية ووزارة الرياضة ترد.. شاهد

تحولت صالة حسن مصطفى الرياضية، إلى سنتر دروس خصوصية بعد أن تم تأجيرها إلى أحد معلمي الثانوية العامة.

وأثارت واقعة صالة حسن مصطفى جدلًا واسعًا، بعد أن قام المسؤولين عنها بتأجيرها لأحد المعلمين لإعطاء المراجعات النهائية في الثانوية العامة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، أكدت خلاله أنها قامت بتحويل المسؤولين عن واقعة تأجير صالة حسن مصطفى إلى التحقيق، ووقف المدير التنفيذي لحين انتهاء التحقيقات.

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وكتبت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “فى ضوء واقعة تأجير صالة حسن مصطفى.. وبسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية.”.

وتابع: “احالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر للتحقيق ، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.”.