بعد تعادل تونس.. ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

تعادل منتخب تونس سلبيًا مع نظيره ناميبيا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

بينما تمكن منتخب السنغال من الفوز على نظيره الموريتاني، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب الشيخ ولد بيديا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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نتائج التصفيات في الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5

3- بوركينا فاسو 4

4- سيراليون 4

5- إثيوبيا 2

6- جيبوتي

المجموعة الثانية

1- السنغال –8

2-السودان – 7 نقاط

3- الكونغو الديمقراطية – 7 .

4- توجو – 3.

5- جنوب السودان – 2.

6- موريتانيا – 1.

المجموعة الثالثة

1- ليسوتو – 5 نقاط.

2- رواندا 4

3- بنين – 4

4- جنوب أفريقيا – 4

5- نيجيريا – 3

6- زيمبابوي – 2

المجموعة الرابعة

1- الكاميرون – 7 نقاط

2- ليبيا – 7

3- الكاميرون – 4

4- أنجولا – 5

5- كا فيردي – 4

6- إيسواتيني – بدون نقاط

المجموعة الخامسة

1- المغرب – 6

2- زامبيا – 3

3- النيجر – 3

4- تنزانيا – 3

5- الكونغو – بدون نقاط

6- إريتريا – منسحب

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار – 9 نقاط

2- الجابون – 6

3- كينيا – 4

4- بوروندي – 4

5- جامبيا – 3.

6- سيشل – بدون نقاط

المجموعة السابعة

1- الجزائر – 6 نقاط.

2- غينيا – 6

3- أوغندا- 6

4- موزمبيق – 6

5- بوتسوانا – 3

6- الصومال – 0.

المجموعة الثامنة

1- منتخب تونس – 10 نقاط

2- ناميبيا -8

3- ليبيريا – 7

4- مالاوي – 6

5- غينيا الاستوائية – 0

6- ساو توميه وبريسنت – 0