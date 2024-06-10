هل ينضم النني إلى الاهلي؟ كولر يحسم الأمر

كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الاهلي يسعى بقوة لـ ضم لاعب آرسنال السابق محمد النني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الاهلي من إبرام بعض الصفقات العالمية بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بخلاف بطولات دوري أبطال إفريقيا والانتركونتينال والدوري الإفريقي وباقي البطولات المحلية.

وقال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc:” لجنة التعاقدات في النادي الاهلي تريد التعاقد مع محمد النني لاعب آرسنال السابق”.

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وتابع:” ولكن بعد اجتماع اللجنة مع كولر مدرب الاهلي، فالسويسري ليس متحمسًا للتعاقد مع النني في الفترة القادمة”.

وواصل:” كولر من أولوياته الآن التعاقد مع مهاجم قوي، وتم طرح اسم محمد كوناتيه لاعب بوركينا فاسو الذي شارك لدقائق معدودة في مواجهة مصر”.

وأضاف:” هناك مخاوف من لجنة التخطيط بشأن التعاقد مع كوناتيه، وحالة قلق بتمسك كولر وخوفًا من تكرار انتقال الفرسنسي أنتوني موديست”