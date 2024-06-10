حقيقة تلقى نجم وسط الاهلي عرض من السعودية للرحيل

كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة تلقي أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عرضًا للرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح هشام في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني، أن هناك أنباءً تتردد في الساعات الأخيرة، تفيد بتلقي مروان عطية نجم وسط الاهلي عرض من السعودية للرحيل.

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وأفاد أمير هشام، بأن مروان عطية لم يتلقى أي عروض من الدوري السعودي من أجل ضمنه خلال فترة الانتقالات الصيفية بحسب ماتردد.

وأكمل بأن مروان عطية مستمر داخل النادي الاهلي، ولا يوجد أي عروض رسمية لمغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الاهلي، قد ضم مروان عطية من موسمين قادمًا من صفوف الاتحاد السكندري وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق.

ويقدم مروان عطية مستويات متميزة مع الاهلي ومنتخب مصر حيث يتواجد رفقة الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجمعة المقبلة.