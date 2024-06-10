خريطة أجانب الاهلي.. صفقة سوبر والتجديد لـ معلول

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات جديدة في ملف صفقة المهاجم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، أن هناك تطورات جديدة في ملف اللاعبين الأجانب بالنادي الاهلي خلال الصيف للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد زاهر بأن الاهلي، أنهى تحديد احيتاجاته للموسم الجديد من ناحية الأجانب سواء الراحلين أو المستمرين في صفوف الفرييق.

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وأكد بأن الاهلي، قد أنهى العديد من الأمور مع الصفقات الجديدة استعدادًا للموسم الجديد وتدعيم الفريق.

وأوضح أن إدراة القلعة الحمراء استقرت على رحيل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق بنهاية عقده بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب منه.

وأشار بأن الاهلي سيتعاقد مع مهاجم أفريقي لتدعيم الخط الأمامي بجانب التجديد مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجمعة المقبلة حيث سيواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.