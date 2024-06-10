موعد المباراة المقبلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (83-79)، في ثاني لقاءات نهائي دوري سوبر السلة، الذي يلعب بنظام "Best of 5".

وبهذا الفوز تمكن الأهلي من معادلة النتيجة مع الاتحاد السكندري، بعدما كان الأخير نجح في تحقيق الفوز في اللقاء الأول من سلسلة مباريات نهائي دوري سوبر السلة، بنتيجة (71-69).

ومن المقرر إقامة المباراة الثالثة بين الأهلي والاتحاد السكندري، في سلسلة مباريات نهائي دوري سوبر السلة، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري سوبر السلة في آخر موسمين.

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الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباريات دوري سوبر السلة (صور)