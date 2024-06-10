"دروس خصوصية".. ما سبب إيقاف المسؤولين عن صالة حسن مصطفى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف المسئولين عن صالة حسن مصطفى المتواجدة في مدينة السادس من أكتوبر، عبر بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بسبب واقعة تأجير صالة حسن مصطفى للدروس الخصوصية.

وجاء بيان الوزارة كالتالي: "في ضوء واقعة تأجير صالة حسن مصطفى، وبسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية".

وأضاف: "المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: إيقاف المسئولين عن الصالة لحين انتهاء التحقيقات، ووقف المدير عن العمل".

وواصل: "أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، عن قرار الوزارة بإحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية".

وأتمت وزارة الشباب والرياضة بيانها: "جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور".

وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى أبرز الأحداث الرياضية في مختلف ألعاب الصالات التي تقام في مصر.

وأقيمت بطولة إفريقيا لكرة السلة بمشاركة النادي الأهلي على صالة حسن مصطفى.

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