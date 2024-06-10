شهد على هزيمة للأهلي.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الطاقم التحكيم الذي يقود مباراة مصر وغينيا بيساو.

ويلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقود اللقاء الحكم السوداني محمود علي إسماعيل ويساعده كل من، الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

وتقام المباراة غدا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وسبق للحكم السوداني أن أدار مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دور مجموعات نسخة 2018-2019، وتلقى وقتها الفريق المصري هزيمة بهدف دون رد.

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