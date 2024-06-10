استبدال نجم الأهلي وتغيير الخطة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو.

وشهد التشكيل تغيير الخطة إلى 4/3/3، بعدما خاض حسام حسن مباراة بوركينا فاسو الماضية بخطة 3/5/2، بعد الدفع بمحمد حمدي بدلا من إمام عاشور نجم الأهلي.

وجاء التشكيل الفراعنة المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد المنعم - ربيعة - هاني.

خط الوسط: مروان - حمدي فتحي - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو الوصافة برصيد 5 نقاط.

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