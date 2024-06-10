"مباراة بطولة".. إبراهيم حسن يتحدث عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفني للمنتخب، يخوض كل مباراة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على إنها مباراة بطولة.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "عقب مباراة غينيا سيتبقى للمنتخب 6 مباريات مقبلة، ولكن الفوز في مباراة غينيا سيحدث الفارق بشكل كبير".

وأضاف: "مشوار التصفيات ما زال طويلاً ولم يتم حسم أي شيء حتى الآن".

واختتم حسن تصريحاته: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني يخوض كل مباراة في التصفيات، وكأنها مباراة بطولة".

ويذكر أن المنتخب المصري، تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم الخميس الماضي، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالتصفيات، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من نفس عدد المباريات.

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