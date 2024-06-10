قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على غينيا بيساو اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما يحل منتخب غينيا بيساو وصيفا برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

وتمتلك شبكة قنوات "ssc" السعودية المشفرة، حقوق بث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبشكل خاص حصلت شبكة قنوات "ontime sports" على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، وتنقل قناة "ontime sports 1" اللقاء مجانا على الهواء مباشرة.

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