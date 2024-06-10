أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن موعد انطلاق الدوري في الموسم المقبل، مشيراً إلى تفاؤله الكبير بوجود حسام حسن على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "متفائل لمنتخب مصر مع حسام حسن، بجانب عودة الحضور الجماهير في المدرجات بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "التوأم حسام وإبراهيم، من أساطير الكرة المصرية، وصلاح أسطورة عالمية وكنت أثق في وجود علاقة جيدة بينهما من أجل منتخب مصر".

وتابع"الموسم المقبل من الدوري المصري، سينطلق في النصف الثاني من شهر سبتمبر".

وواصل: "يجب إقامة نسخة مختلفة من بطولة الدوري في الموسم المقبل، ولكن لابد من استشارة الأندية في البداية بعد الاستماع لكل وجهات النظر ".

واختتم دياب تصريحاته: "إقامة جولات من بطولة الدوري خارج الأرض، يساهم بشكل كبير فى تسويق المسابقة".

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