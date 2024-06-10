شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اختبارات الناشئين فى محافظة السويس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم، الاثنين، اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، والتي بدأت فى محافظة الشرقية والغربية وتقام بداية من اليوم فى السويس (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).

واختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى الاحد الماضى بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة فى شهر يوليو المقبل.