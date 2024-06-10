شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الجزائرى زين الدين بلعيد قبل انضمامه للأهلى فى الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الأهلي، فى حسم ملف التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري لمدة أربع سنوات بدءا من الموسم المقبل، بعدما كللت المفاوضات التي دارت بين الناديين بالنجاح خلال الساعات الماضية.

وحصل النادي الأهلي على زين الدين بلعيد مقابل 750 ألف يورو لنادي اتحاد العاصمة، بعدما رفض استغلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب نظير 650 ألف يورو حفاظاً على علاقاته مع كل الأندية العربية.



ونستعرض ماذا قدم زين الدين بلعيد هذا الموسم قبل الانضمام للأهلى..

لعب: 32 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 0

الإنذارات: 4 كروت

الطرد: مرة واحدة

عدد الدقائق: 2864

بينما جاءت أرقامه فى جميع المباريات مع الأندية التى لعب لها كالتالى..

لعب: 160 مباراة

سجل: 16 هدفا

صنع: 8 أهداف

الانذارات: 21 إنذارا

الطرد: 2

عدد الدقائق: 13850 دقيقة

البطولات: لقبين فقط "الكونفدرالية + كأس السوبر الأفريقى"

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قد طلب التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد، لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل، في ظل معاناة الخط الخلفي من نقص عددي خلال الموسم الحالي.