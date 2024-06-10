شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: أحمد الشناوى ومصطفى شوبير أفضل حارسين موهوبين فى مصر آخر 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الإسماعيلى، أن الإسماعيلى يقدم مستويات مميزة، ولكن النتائج لم تكن على نفس المستوى، ومحمد الشناوى يستحق تاريخه المشرف والكبير.

وقال أحمد عادل عبد المنعم، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الإسماعيلى يقدم موسما جيدا من ناحية الأداء ولكن النتائج لم تكن على نفس الأداء، ونحتاج الفوز فى مباراتين من أجل الاطمئنان على وضع الفريق على عكس الموسم الماضى".

وأضاف: "أفضل مباراة لعبتها هذا الموسم هى مباراة الزمالك التى تعادلنا فيها، وظهرت بشكل جيد وكنا مبسوطين جدا، وأكتر مباراة حزنت فيها هى مباراة بلدية المحلة".

وتابع: "فريق الإسماعيلى تأثر بغياب الجماهير عن مبارياته، وأطالب الجماهير بضرورة مساندتنا فيما تبقى من مباريات".

واستطرد: "فخور بمسيرتى فى كرة القدم، وحققت 24 لقبا مع الأهلى ولحم كتافى من خير الأهلى، وكان لازم أمشى من النادى لكى ألعب وأعمل رصيد من المباريات فى تاريخى".

وأردف: "عودة محمد الشناوى للأهلى كانت محسومة بعد الإخفاق فى دورى أبطال أفريقيا وطلبت من حسام البدرى الرحيل عن الأهلى من أجل المشاركة، لأن الظروف لم تخدمنى".

وواصل: "أفضل حارسين موهوبين فى مصر آخر 15 سنة، هما أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومصطفى شوبير حارس الأهلى، وأنا بستمتع برؤيتهم فى الملعب".

واختتم أحمد عادل عبد المنعم تصريحاته قائلا: "محمد الشناوى حارس كبير ويستحق تاريخه المشرف، وأنا مع لعبه بشكل أساسى فى هذا التوقيت، ويجب على المنتخب والأهلى يساندونه بعد عودته من الإصابة".