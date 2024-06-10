شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس الأهلى اليوم لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مهمة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء. ويبحث المجلس كذلك تطورات استاد الأهلي الذي تم توقيع عقود إنشائه الثلاثاء الماضي فى حفل كبير بفرع النادي بالشيخ زايد.

وشهد حفل تدشين مشروع القرن للنادى الأهلي فى ختامه احتفالية كبرى بالألعاب النارية، بعد الانتهاء من المراسم الرسمية للحفل، والتي ألقى خلالها الحضور كلمات، أكدت أهمية الحدث التاريخي ورؤيته التي تواكب رؤية الدولة المصرية في البناء.



ونظم مسئولو النادي الأهلي حفلا كبيرا مساء الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه، وطريقة التمويل وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.