شبانة: عواد يماطل في التجديد للزمالك.. ومحمد صبحي يرغب في البقاء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك جلسة خلال ساعات داخل نادي الزمالك لحسم التجديد مع محمد صبحي حارس المرمى بعدما وافق على البقاء داخل النادي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك مماطلة من محمد عواد في التجديد، وتم التلميح لـ جوزيه جوميز بشأن إمكانية جلوسه بديلا في المرحلة المقبلة حال عدم التجديد.

وأضاف: "محمد صبحي حارس جيد ويحتاج للتطور جيدًا، لديه إمكانيات جيدة، ويحتاج للعمل الفني معه بشكل قوي من جانب المدير الفني".

وأبدى محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موافقة مبدئية على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن العقد ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

ويترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك آخر الموسم الجارى، ومن حقهما التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، لكنهما لديهما رغبة قوية فى التجديد وارتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.