شبانة يعلق على منشور تركي آل الشيخ بشأن إقامة القمة في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لديه إصرار كبير على استضافة مباريات الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو من رفض في وقت سابق إقامة لقاء القمة في الرياض.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الفيفا قرر الموافقة على إقامة مباراة واحدة خارج الدولة، وكان ينقصها فقط كتابة وتحديدا لقاء الأهلي والزمالك قمة الكرة المصرية".

وأضاف: "تركي أل الشيخ كتب منشورًا عبر حسابه على فيس بوك، خبر الصحيفة الفرنسية، وبجواره إيموشن (ماليش دعوة)، لكن في الآخر معناه أن مباراة الأهلي والزمالك قد تقام في السعودية".

وواصل: "يبقى السؤال، الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو المقبل، هل من الممكن أن يتم تأجيله لإقامة اللقاء في السعودية".

وزاد: "أقول لـ تركي آل الشيخ تستحق التحية على إصرارك.. الفيفا في طريقه للموافقة على إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الخارج وهو يتيح لـ السعودية استضافة هذه المواجهة".