عمر جابر : عبدالله السعيد عبقري.. وأتمنى استمرار زيزو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عمر جابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معاها مجلس ادارة القلعة البيضاء خلال المريكاتو الشتوي الماضي.

إقرأ أيضًا..

وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق المذاع عبر MBC MASR 2:"️ الصفقات الجديدة جيدة وجميعهم نجحوا في صناعة الفارق مع الفريق وعلى رأسهم عبدالله السعيد، ناصر ماهر وأحمد حمدي".

وأضاف:" عبدالله السعيد لاعب عبقري وأتمني استمرار أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك، فهو لاعب كبير ويقدم أداءً مميزًا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

