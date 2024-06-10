كوناتي يوافق على تخفيض راتبه من أجل الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد كوناتي مهاجم فريق جروزني الروسي ومنتخب بوركينا فاسو وافق على تخفيض مطالبه المادية من أجل ارتداء فانلة النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "تمسك محمد كوناتي مهاجم الفريق الروسي بالحصول على 2 مليون دولار في بداية مفاوضات النادي الأهلي لاقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف القادم على حساب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء".

وأضاف: "كوناتي رحب بتخفيض قيمة عقده السنوي مع الأهلي إلى مليون ونصف دولار للموافقة على اتمام الصفقة بشكل رسمي ويسعى النادي الأحمر خلال الأيام القادمة لتقليل المقابل المادي على قدر المستطاع".

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية بشأن اقتراب كوناتي من الانضمام إلى صفوف الأهلي، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه الروسي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة من أجل الاستمرار على المنافسة في كافة البطولات وخاصة بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي في الفترة الحالية لمواجهة فاركو، في الجولة الـ11 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.