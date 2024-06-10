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شبانة: أزمة قادمة بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي بسبب إمام عاشور وعبدالمنعم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي يريد ضم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور في أولمبياد باريس، وهي الأزمة القادمة مع النادي الأهلي في المرحلة المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هل سيتحمل النادي الأهلي غياب عبدالمنعم وعاشور عن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، خصوصًا وهو يرتبط بخوض مواجهات قوية في ، وهل سيوافق مارسيل كولر على ترك الثنائي للمنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "حال انضمام عاشور وعبدالمنعم لصفوف المنتخب الأوليمبي سوف يغيبان عن صفوف الأهلي لمدة ثلاث أسابيع على أقل تقدير".

وتابع: "شوقي غريب في الأولمبياد الماضية ضم الونش وحجازي ومحمد الشناوي، فماذا سيفعل ميكالي المرحلة المقبلة، وكيف سيتم التعامل في هذه الأمر".

وأتم: "اعتقد أن هذه المسألة صعبة جدًا، وقد تكون الأزمة القادمة بين الاهلي والمنتخب الأوليمبي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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