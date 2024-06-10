أبو الوفا: العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح رائعة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بدور محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر في السنوات الأخيرة.

وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن محمد صلاح نجم منتخب مصر لم يتخاذل عن تمثيل منتخب الفراعنة في أي وقت من الأوقات".

وتابع: "العلاقة بين حسام حسن وصلاح جيدة ولا مجال الشائعات داخل صفوف منتخب مصر".

واختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الأحد استعدادا لمواجهة غينيا بيساو اليوم الإثنين فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

والتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز في لقاء اليوم لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم التأهل لكأس العالم.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة.