ميدو: منتخب مصر في الكرات الثابتة "بيضرب الودع"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو الطريقة التي يدافع بها منتخب مصر في الكرات الثابتة بمباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "منتخب مصر بيضرب الودع في الكرات الثابتة".

وتابع: "هناك كوارث لمنتخب مصر في الكرات الثابتة، والتحركات الدفاعية خاطئة، وأي منتخب سيقوم باستغلال هذا الخطأ كما حدث في مباراة كرواتيا بنهائي كأس العاصمة الإدارية، والتي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-2".

وأكمل: "على حسام حسن أن يعالج الأخطاء الدفاعية لمنتخب مصر حتى لا تؤثر علينا في المباريات القادمة".

وأتم: "علينا التركيز في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، من أجل وضع قدم في كأس العالم 2026".