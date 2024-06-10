سباليتي: منتخب إيطاليا قادر على المنافسة في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن فريقه سيلعب مباريات اليورو من أجل المنافسة على اللقب والحفاظ على الكأس التي يحمل لقبها من النسخة الأخيرة التي فاز بها الازوري على حساب المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية.

وكان منتخب ايطاليا قد فاز في ثاني مبارياته الاستعدادية لخوض مباريات اليورو على منتخب البوسنة والهرسك بعد تعادله في المباراة الاولى امام منتخب تركيا بدون اهداف حيث قام المدير الفني لوتشيانو سباليتي بتعديل خطة المنتخب الايطالي من 4 / 2 / 3 / 1 الى 3 /4 /2 / 1 حيث اعتمد في مواجهة البوسنة حيث تواجد ديفيد فراتيزي في مكان متقدم اكثر في وسط الملعب الى جانب لاعبين في مركز صناعة اللعب جورجينو و نيكولا فيجولي .

وعقب المباراة اعرب لوتشيانو سباليتي عن سعادته بما قدمه فريقه في المباراة مشيرا الى ان لاعبي منتخب ايطاليا نجحوا في تبادل الكرة في مساحات صغيرة داخل الملعب و تحضير هجمات خطيرة كان من الممكن ان تنتهي بأهداف اكثر .

وقال سباليتي في تصريحات لصحيفة توتو سبورت الايطالية : بونجيورنو ادى مباراة كبيرة وخاصة في الجانب البدني والقتال على الكرة لكنه يحتاج الى التركيز في بناء الهجمات واختيار حلول افضل لاننا نحتاج الى بناء الهجوم بشكل افضل .

واضاف سباليتي : المباراة كانت جيدة بوجه عام . الان وقبل اليورو قمنا بما يجب القيام به و نؤمن كثيرا بأمكانياتنا وبأن لدينا فريق قوى وقادر على المنافسة ونحتاج الى الدخول في البطولة بتركيز و عقلية الفوز للحفاظ على اللقب .