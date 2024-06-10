شبانة يكشف كواليس التحقيق مع رمضان صبحي بشأن المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جلسة التحقيق مع رمضان صبحي في لجنة الاستماع الخاصة بمنظمة مكافحة المنشطات استمرت لمدة 4 ساعات كاملة، مشيرا إلى أن اللاعب ومحاميه قدما دفوع طبية عن فساد العينة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لجنة المنشطات لازالت في اجتماع حتى الآن من أجل اتخاذ قرار في ملف رمضان صبحي".

وأضاف: "ندعم رمضان صبحي في تلك الأزمة وهو لاعب مصري ويمتلك امكانيات كبيرة، ونحن نسانده بقوة وفي انتظار القرار الذي سيصدر عن لجنة مكافحة المنشطات".

وعقدت اليوم جلسة استماع رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أمام لجنة مكافحة المنشطات، بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

وحضر رمضان صبحي والمحامي القانوني وشريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز، إلى مقر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

وينتظر رمضان صبحي قرار لجنة المنشطات بعد جلسة الاستماع، والتي من المنتظر أن تعلن عنها خلال الساعات المقبلة.