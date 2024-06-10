أزمة منتظرة بين الاهلي والمنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي محمد شبانة أزمة مرتقبة بين النادي الاهلي ومسؤولو المنتخب الأولمبي، قبل مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر قناة etc، إن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي متمسك بضم محمد عبد المنعم وإمام عاشور ثنائي الاهلي في قائمة الفراعنة المشاركة بأولمبياد باريس.

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وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة بين الاهلي والمنتخب الأولمبي، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المواجهات القوية في مسابقة الدوري، مشددًا على أن الأهلي من الممكن ألا يتحمل غياب الثنائي حيث قال: “هل سيوافق مارسيل كولر على ترك الثنائي للمنتخب الأوليمبي”.

وأوضح أن انضمام محمد عبد المنعم وإمام عاشور للمنتخب الأولمبي، يعني غيابهم مدة لا تقل عن ثلاث أسابيع عن صفوف الاهلي، وهى الفترة التي ستشهد العديد من المباريات المهمة للاحمر على المستوى المحلي.

وتابع: دورة الأولمبياد الماضية شهدت استدعاء الثلاثي محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمد الشناوي بقرار من شوقي غريب، لكن لا نعرف حتى الآن ماذا سيفعل ميكالي وكيف سيتعامل مع الأمر.

واختتم محمد شبانة تصريحاته: الأمر صعب جدًا بالنسبة للمدرب البرازيلي في ظل استمرار المسابقة، واعتقد أن هناك أزمة قادمة بين الاهلي والمنتخب الأولمبي.