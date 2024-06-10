موقف شيكابالا من خوض لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة القادم 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

وكان قد عانى محمود شيكابالا من إصابة في تمزق العضلة الأمامية، ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة.

وخاض محمود عبدالرازق شيكابالا مرانه أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان قد أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن شيكابالا يتحسن في البرنامج التأهيلي الموضوع له، وحالته جيدة.

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وأدى محمود عبدالرازق شيكابالا تمارين بالركض حول الملعب بجانب فقرة أخرى داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ولم يوضح الطبيب حتى الآن موقف شيكابالا من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكان قد لعب الزمالك وديتين أمام كل من النصر وفاز بثلاثية مقابل هدف، وأمام البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.