الموقف النهائي لـ إمام عاشور من مباراة مصر ضد غينيا

كشف كريم حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، الموقف النهائي لـ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من خوض مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد شحاتة صعوبة لحاق إمام عاشور بمواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها اليوم الإثنين.

اقرأ أيضًا.. صالة حسن مصطفى تتحول إلى سنتر دروس خصوصية ووزارة الرياضة ترد.. شاهد

وأوضح كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن إمام عاشور لم يشارك في مباراة مصر أمام غينيا بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قرر الدفع بحمدي فتحي في وسط الملعب.

جدير بالذكر أن إمام عاشور، كان قد تعرض لإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.