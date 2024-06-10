الزمالك يتمسك بتفعيل بند شراء لاعب طلائع الجيش

كشفت تقارير صحفية، أن المسؤولين داخل نادي الزمالك، يتمسكوا بتفعيل بند شراء لاعب طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير أن الزمالك لديه بعض المخاوف من عدم تفعيل بند شراء اللاعب محمد شحاتة، لاعب الأبيض المعار من نادي طلائع الجيش.

وتابع أن محمد شحاتة سيتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، حيث هو أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل الفراعنة.

أقرأ أيضًا.. صالة حسن مصطفى تتحول إلى سنتر دروس خصوصية ووزارة الرياضة ترد.. شاهد

وواصل الزمالك يتوقع تألق شحاتة رفقة المنتخب الأولمبي وبالتالي وارد أن يتلقى اللاعب أو إدارة طلائع الجيش عروضًا خارجية لـ احترافه بمبالغ ضخمة.

وأردف أن بطولة الأولمبياد سيتواجد بها كشافي كرة القدم على مستوى العالم.

وأختتم التقرير أن نادي الزمالك لديه في عقد شحاتة بند بأحقية الشراء قيمته 10 ملايين جنيه بنهاية الموسم الجاري المتوقع أن ينتهي في أغسطس المقبل.