"بحضور رئيس الاتحاد".. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو غداً، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "24 سبتمبر" بغينيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وشهد مران منتخب مصر، التركيز على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وحرص الثنائي جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في غينيا، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، على حضور المران لدعم لاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا غداً.

وكان المنتخب المصري، تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم الخميس الماضي، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالتصفيات، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز برصيد 5 نقاط من نفس عدد المباريات.

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