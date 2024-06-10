ملف رياضة الخليج 365.. تشكيل منتخب مصر المتوقع.. فوز الأهلي.. وتصريحات لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 أمس الأحد العديد من الموضوعات المهمة، أبرزها تشكيل المنتخب المتوقع، وتصريحات لاعب الزمالك وفوز الأهلي على الاتحاد في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد.

استبدال نجم الأهلي وتغيير الخطة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026

يلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بحضور رئيس الاتحاد".. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو (صور)

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو غداً، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شهد على هزيمة للأهلي.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الطاقم التحكيم الذي يقود مباراة مصر وغينيا بيساو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"رونالدو يبحث عن الصدارة".. أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ اليورو

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، في نسختها رقم 17، والمقرر إقامتها في ألمانيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تجمع محبي صلاح.. 5 صور من التدريب الأول لمنتخب مصر في غينيا بيساو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم أول تدريب له في غينيا بيساو استعدادا لمواجهتهم غدا الإثنين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على غينيا بيساو اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"دروس خصوصية".. ما سبب إيقاف المسؤولين عن صالة حسن مصطفى؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف المسئولين عن صالة حسن مصطفى المتواجدة في مدينة السادس من أكتوبر، عبر بيان رسمي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موتيابا يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة شكواه ضد الزمالك

كشف ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تجهيز شكوى ضد النادي، بسبب مستحقاته المتأخرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بالاسماء والمراكز".. كيف يُفكر الزمالك في الميركاتو الصيفي؟

يكثف مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الجارية من مفاوضاتهم مع عدد من اللاعبين والمحليين للحصول على توقيعهم ثم التفاوض مع أنديتهم حال حل أزمة إيقاف القيد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد المباراة المقبلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (83-79)، في ثاني لقاءات نهائي دوري سوبر السلة، الذي يلعب بنظام "Best of 5".(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباريات دوري سوبر السلة (صور)

فاز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من نهائي دوري سوبر كرة السلة، والذي يقام بنظام "Best Of 5". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)