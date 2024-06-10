شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحدد الأول من يوليو المقبل موعداً لاختبارات قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي المصري، الأول من يوليو المقبل موعداً لانطلاق اختبارات الناشئين التي يشرف عليها عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، على ملعب السيد متولي من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

وبدأت طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم وذلك اعتبارًا من الأحد التاسع من يونيو بملعب الهدف بالمدينة الرياضية.

ويتم طرح الاستمارات على فترتين، الفترة الصباحية وتبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، والفترة المسائية وتبدأ من الرابعة عصرًا وحتى السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تكون اختبارات المراحل العمرية من 2005 وحتى 2011 مفتوحة للناشئين والبراعم من جميع المحافظات.

بينما ستقتصر اختبارات المراحل العمرية من 2012 وحتى 2016 على البراعم من أبناء بورسعيد فقط، وتبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا، يشترط لخوض الاختبارات تقدم اللاعب بتقرير طبي معتمد يثبت صحة وسلامة اللاعب.

من ناحية أخرى ،أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر الليبي -متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدورة السداسية لتحديد بطل الدوري- على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية بالقاهرة.