شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان مع فاركو بجانب مواجهة الزمالك.. 5 مباريات تنتظر الأهلى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وتنتظر المارد الأحمر مباريات مهمة فى شهر يونيو هى :

فاركو & الأهلى..الجمعة 14 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 11 للدوري

الاتحاد السكندري & الأهلى..الثلاثاء 18 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الأهلى & الداخلية..الجمعة 21 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الأهلى & فاركو..الجمعة 28 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.