عمر جابر: هذه اللحظة كانت فارقة للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمر جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن الأجواء التي ظهرت في ملعب نهائي الكونفدرالية قبل المباراة فرقت بشكل كبير مع اللاعبين أمام نهضة بركان المغربي.

وقال عمر جابر في تصريحات خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا بلعب في نادي الزمالك من وانا عندي ٥ سنين، ودايما كان عندي يقين أن هرجع الزمالك من تاني حتى بعد خروجي للاحتراف".

وتابع عمر جابر : "لعبت في بازل ولعبت في أمريكا، ولكن طول الوقت كنت عارف من جوايا أن هرجع الزمالك، أنا ابن من ابناء الفريق".

وأضاف: "مباراة نهضة بركان كان كل لاعبي الزمالك في حالة حماس غير عادية، وأجواء المباراة قبل التسخين في الملعب فرقت معانا جدا، واللاعيبة اول ما شافت الجماهير قالت الماتش ده بتاعنا".

وواصل: "الفيديو اللي نزللي بتاع الكاف احنا فعلا كنا جامدين، وأول ٢٠ دقيقة لعبناها في الماتش ده كنا في أفضل حالتنا، وكنا حاسيين إن هنسجل في أي وقت".

وأوضح: "كل الناس من البداية في قرعة الكونفدرالية قالوا إن البطولة دي سهلة والزمالك هيفوز بيها.. أول ماتش خسرنا ٢/٠ أمام ارتا سولار بسيناريوهات الزمالك، قولنا هنكسب في العودة لقينا الشوط الأول دخل فينا هدف.. اتكلمنا مع اللاعيبه بين الشوطين وكان عندنا ثقة نرجع في النتيجة وحصل".

واختتم عمر جابر : "جمهور الزمالك فى النهائى كان عظيم، كل الأعمار واللى مش قادر يجى جه، كان يوم كبير جدا".