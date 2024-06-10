الكومي: منتخب مصر جاهز بقوة لغينيا بيساو رغم صعوبة الطقس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن بكاء سعفان الصغير مدرب حراس مرمي منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو أثناء النشيد الوطني يعود لوطنيته كما هو الحال مع كل من يمثل منتخب مصر.

أضاف الكومي في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : مباراة غينيا بيساو لن تكون سهلة كما يزعم البعض.. وحسام حسن ابلغنا بصعوبة مباراة غينيا بيساو وإنه مندهش من تصدير البعض فكرة سهولة المباراة واننا ضمنا الصعود رسميا إلي كأس العالم.

وتابع: لم تعد هناك مباريات سهلة في كرة القدم حاليا علي كل المستويات واكبر دليل علي ذلك أن مباراة بوركينا فاسو شهدت تحول كبير في الشوط الثاني وكانت ندا قويا للمنتخب الوطني.

وزاد: كنت سعيد جدا بمباراة بوركينا ودعم جماهير مصر للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن من أجل تحقيق حلم التأهل إلي كأس العالم.

وأوضح: غينيا بيساو ستلعب علي الفوز امام مصر خاصة وانها تخوض المباراة علي ملعبها ووسط جماهيرها.

وقال: إن شاء الله منتخبنا سيقدم مباراة قوية أمام غينيا بيساو والجميع في أعلي معدلات التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح: صعوبة الملعب والطقس أمام غينيا بيساو ستكون علينا وعلي المنافس وإقامة المباراة الرابعة عصرا بتوقيت غينيا بيساو سيكون صعب ولكن جاهزين للمباراة.

وقال: أنهينا ملف فيتوريا بنسبة ٩٥٪ والمدرب البرتغالي حصل علي ثلاث شهور قيمة شرط جزائي.

وأوضح: لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلي المحاكم المدنية مخالف للوائح اتحاد الكرة وفيفا.

وواصل: الاتجاه إلي إقامة موسم قادم استثنائي من أجل إعادة المسابقات إلي مسارها الطبيعي كما يحدث في كل دول العالم.

واختتم: لجنة الحكام مستمرة وحسم مستقبل بيريرا سيكون نهاية الموسم بعد تقييم الملف بشكل عام مشددا أن هناك اتجاه لتجديد عقد بيريرا مع الجبلاية للاستمرار علي رأس لجنة الحكام الموسم القادم.