بشير التابعي يتوقع تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى من لاعبي منتخب مصر تقديم مستوى أقوى أمام غينيا بيساو، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفراعنة في لقاء بوركينا فاسو خصوصا الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه يتمني تحقيق المكسب بجانب تقديم أداء جيد، مؤكدا أنه كان مصدوم من إضاعة الوقت في الشوط الثاني من منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "توقعت أن نخرج فائزين بخماسية نظيفة، بعدما سجل تريزيجيه هدفين مبكرا، لكنه فوجئنا بتراجع غريب، ونتمنى تحقيق نتيجة جيدة في لقاء غينيا بيساو".

وأضاف: "اعتقد أن حسام حسن سوف يلعب بطريقة 3-5-2 امام غينيا بيساو، وكرول في الزمالك اعتمد على تلك الطريقة في وجودي مع الفريق، وحصلت على 17 لقب مع النادي الأبيض منهم 3 بطولات دوري مصري".

وأكمل: "تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو سيضم محمد الشناوي وربيعة وحمدي فتحي وعبدالمنعم مع محمد هاني ومحمد حمدي، مروان عطية وأكرم توفيق، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح".

وتابع: "تريزيجيه لاعب مهم في تشكيلة منتخب مصر، وحسام حسن سوف يسعى للخروج بنتيجة جيدة وعلى الاقل الخروج بالتعادل، وهو لن يجازف في المباراة ولن يفتح خطوطه ويغامر هجوميًا بشكل كبير".

وأتم: "اعتقد أن الأهلي لا يفكر في عودة محمد شريف حاليا لانه لم يقدم المستوى القوي في الخليج السعودي، والأهلي في حاجة لـ احمد حجازي خصوصا مع امكانية احتراف محمد عبدالمنعم خارجيا في نهاية الموسم حال وصول عرض مالي جيد.. حجازي لاعب كبير وقائد في الملعب، ومحمد النني ايضا مكسب للأهلي وهو لاعب يؤدي دور معين في الملعب".