محمد طارق: شيكابالا أسطورة الزمالك والأكثر تحقيقًا للبطولات

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، هو رمز للجماهير والنادي ويتم التعامل معه كأسطورة.

وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "شيكابالا قد يكون للجماهير المنافسة ليس أسطورة ولكن هو بالنسبة لنا أسطورة حقيقية لأنه الأكثر تحقيقًا للبطولات في النادي".

محمد طارق ينفي اصطحابه شماريخ في مباراة الأهلي

ونفى محمد طارق اصطحابه شماريخ كما تم نشره خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، بالسعودية.

وقال طارق: "من المستحيل أن أكون اصطحبت شماريخ، لأنها في الأساس ارخص بالسعودية من مصر ولو في نيتي ذلك كنت اشتريتها من هناك".

وأضاف محمد طارق: "صاحب انتشار الخبر له أغراض شخصية ضدي، وفوجئت برسائل حول هذا الأمر، ولكن هذا لم يحدث مطلقًا".

وكان الحساب الرسمي لنادي الزمالك قد احتفل عقب التتويج بالكونفدرالية بوصول لاعب الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا، للبطولة رقم 16 في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصة "إكس" صورتين لشيكابالا وهو يحمل كأس الكونفدرالية، وعلق: "اللقب 16 لقائدنا بقميص الزمالك".